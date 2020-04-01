InWin 216 выглядит шикарно

В последнее время на рынке компьютерных комплектующих наблюдается некий застой из-за того, что компаниям довольно трудно придумать что-то действительно новое и крутое. Кому-то проще делать одни и те же видеокарты, только с разной подсветкой, а кто-то просто память делает другого цвета. Правда, есть еще на рынке те производители, которые готовы экспериментировать и делать крутые продукты за весьма адекватные деньги. Среди этих продуктов стоит отметить корпус InWin 216, который выполнен в строгом стиле, при этом обладает приличным объемом внутри и может похвастаться весьма высоким качеством компонентов. В этом плане InWin 216 очень хорош и если вам уже надоели корпусы с разноцветной подсветкой, то стоит к новинке присмотреться.