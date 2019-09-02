InWin представила корпус 309 ATX с 144 светодиодами спереди

Win Development Inc. (InWin), один из ведущих производителей инновационных корпусов для ПК, представляет свой новый корпус ATX Midi Tower.

С помощью программного обеспечения Inwin GLOW2 светодиоды на передней панели могут управляться по желанию. Существует 12 запрограммированных режимов освещения, а режим настройки обеспечивает простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

В корпусе предварительно установлены четыре вентилятора InWin EGO. Вентиляторы ARGB имеют идеальное соотношение воздушного потока к шуму и могут управляться с помощью программного обеспечения GLOW2. Каждый вентилятор EGO имеет 16 светодиодов в силиконовой рамке, что обеспечивает эффект рассеянного света, который идеально вписывается в систему. Запатентованные модульные разъемы InWin с прямым соединением вентиляторов облегчают установку и обеспечивают более чистую прокладку кабелей.

309 предлагает универсальные варианты водяного охлаждения с местом для двух 360-мм радиаторов (3 × 120 мм). Он включает в себя адаптер питания и до трех вентиляторов для эффективного воздушного потока и рассеивания тепла. Также включает в себя открытие без оправы лицевой панели из закаленного стекла, держатель видеокарты и пылевой фильтр с легкой разборкой для очистки.

Передние разъемы расположены вдоль левой стороны передней панели и включают в себя разъем USB 3.1 Gen 2 типа C, два разъема USB 3.1 Gen 1, разъемы для наушников и микрофона 3,5 мм и светодиодные кнопки управления. Поддерживает материнские платы до форм-фактора ATX и семь слотов PCI-Express.