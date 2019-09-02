InWin представила корпус 309 ATX с 144 светодиодами спереди

2019-09-02, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - InWin 309 ATX ; [49]
Win Development Inc. (InWin), один из ведущих производителей инновационных корпусов для ПК, представляет свой новый корпус ATX Midi Tower.

С помощью программного обеспечения Inwin GLOW2 светодиоды на передней панели могут управляться по желанию. Существует 12 запрограммированных режимов освещения, а режим настройки обеспечивает простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

В корпусе предварительно установлены четыре вентилятора InWin EGO. Вентиляторы ARGB имеют идеальное соотношение воздушного потока к шуму и могут управляться с помощью программного обеспечения GLOW2. Каждый вентилятор EGO имеет 16 светодиодов в силиконовой рамке, что обеспечивает эффект рассеянного света, который идеально вписывается в систему. Запатентованные модульные разъемы InWin с прямым соединением вентиляторов облегчают установку и обеспечивают более чистую прокладку кабелей.

309 предлагает универсальные варианты водяного охлаждения с местом для двух 360-мм радиаторов (3 × 120 мм). Он включает в себя адаптер питания и до трех вентиляторов для эффективного воздушного потока и рассеивания тепла. Также включает в себя открытие без оправы лицевой панели из закаленного стекла, держатель видеокарты и пылевой фильтр с легкой разборкой для очистки.

Передние разъемы расположены вдоль левой стороны передней панели и включают в себя разъем USB 3.1 Gen 2 типа C, два разъема USB 3.1 Gen 1, разъемы для наушников и микрофона 3,5 мм и светодиодные кнопки управления. Поддерживает материнские платы до форм-фактора ATX и семь слотов PCI-Express.


Комментарии и отзывы InWin 309 ATX
Astral Chain занял первое место в британ...
Astral Chain занял первое место в британAstral Chain - последняя эксклюзивная платформа Nintendo от Platinum. Игра была представлена на E3 в нача...
EK Water Blocks представила процессорный...
EK Water Blocks представила процессорныйEK Water Blocks, европейский производитель жидкостного охлаждения премиум-класса, выпускает водоблок EK-...
Топ 5 лучших браузерных стратегий 2019 г...
Топ 5 лучших браузерных стратегий 2019 гСтратегии всегда были излюбленным жанром для тех, кто хотел не только развлечься, но и проверить свою соо...
Huawei готовится запуску смарт-телевизор...
Huawei готовится запуску смарт-телевизорПять разных версий смарт-телевизора заметили в базе данных сертификации Bluetooth SIG: HEGE, OSCA-550, OS...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно ...
ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC+ для ...
ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC+ для На просторах интернета появилась информация о том, что совсем скоро на рынок выйдет модель видеокарты ASR...
Nokia и Qualcomm Technologies протестиро...
Nokia и Qualcomm Technologies протестироКомпании Nokia и Qualcomm Technologies провели первый коммерческий тест 5G на территории России и оказало...
OPPO A9 (2020) выйдет с новым процессоро...
OPPO A9 (2020) выйдет с новым процессороВ последнее время производители смартфонов все чаще стали использовать не топовые процессоры, а модели ср...


Обзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышкаОбзор Razer Viper (RZ01-02550100-R3M1). Легкая и надежная игровая мышка
Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)Тестирования диска корпоративного класса Seagate Exos x16 объемом 16 ТБ (ST16000NM001G)
Обзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизниОбзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизни
Обзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканникОбзор NAVITEL TC500. Автомобильный термоподстаканник
Обзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареейОбзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареей
Haier открыл Индустриальный парк в Набер...
Haier открыл Индустриальный парк в Набер28 августа в городе Набережные Челны состоялось открытие первого объекта Индустриального парка, а именно ...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?...
Обзор Wreckfest. Лучшая гонка на PS4?В середине лета 2018 года гонка Wreckfest вышла на персональных компьютерах и порадовала преданных фанато...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. ...
Предварительный обзор Cougar Vantar MX. В эру механических клавиатур, когда про мембрану уже многие попросту забыли, крупным производителям стано...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4...
Предварительный обзор ASUS Chromebook C4Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрест...
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па 29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотру...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor