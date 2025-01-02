Incase представила удобную клавиатуру в стиле Microsoft

Сегодня компания Incase, которая взяла на себя производство аксессуаров компании Microsoft, представила новую эргономичную клавиатуру с весьма продуманным дизайном. Беспроводная модель стоимостью 120 долларов оснащена разделённой и изогнутой конструкцией, мягкой подставкой для ладоней и специальной кнопкой Copilot. Клавиатура оборудована ультраотзывчивыми ножничными клавишами с ходом 1,3 мм, что обеспечивает удобство набора текста без необходимости сильного нажатия на каждую из клавиш. При этом устройство поддерживает подключение до трёх устройств через Bluetooth и работает от двух батареек AAA, которые, по утверждению Incase, обеспечивают до 36 месяцев автономной работы.

Стоит напомнить, что после того, как Microsoft прекратила выпуск аксессуаров вне своей линейки Surface в 2023 году, Incase заключила партнёрство с технологическим гигантом, чтобы вернуть популярные устройства на рынок, сохранив те же компоненты и цепочку поставок, которые использовала Microsoft. И хотя новая клавиатура Incase стоит почти столько же, сколько и Logitech Ergo K860, она значительно дешевле премиальных эргономичных моделей. Но релиза придётся подождать — компания Incase планирует выпустить клавиатуру в продажу в начале 2025 года, но точных сроков пока что не сообщают. Также в разработке находятся другие аксессуары, созданные по дизайну Microsoft, так что стоит ждать как минимум удобную мышку из недорогих материалов (переработанного пластика).
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