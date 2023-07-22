Infinix GT 10 Pro с подсветкой показали на рендере

Компания Infinix поделилась официальными рендарами смартфона GT 10 Pro, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, грядущая новинка может похвастаться прозрачной тыльной панелью с подсветкой.

Что до технических характеристик, устройство должны оснастить 26 ГБ оперативной памяти (вероятно, будет физическая и виртуальная ОЗУ), 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 8050 с максимальной частотой до 3 ГГц и графикой Mali-G77 MC9 (чипсет набирает 650 тысяч баллов в AnTuTu 9), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 160 Вт или 260 Вт в зависимости от версии, основной камерой с главным модулем разрешением 100 Мп и 256 ГБ флеш-памяти. Официальная презентация смартфона ожидается уже в следующем месяце.