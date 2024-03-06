Infinix GT 20 Pro засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Infinix GT 20 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал в Geekbench 6 1005 и 3311 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что выпущенный в августе прошлого года Infinix GT 10 Pro оснащается прозрачной задней панелью с подсветкой и фотохромными элементами в светлой версии, процессором MediaTek Dimensity 8050, 6,67-дюймовый AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ 1920 Гц и пиковой яркостью 900 кд/м2, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками и основной камерой с главным модулем на 108 Мп.