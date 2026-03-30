Infinix GT 50 Pro получит 45-Вт зарядку

Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Infinix GT 50 Pro. Итак, устройству приписывают наличие производительного 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, 6,78-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2644:1208 пикселей, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптика со светосилой f/1,59) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 8 Мп, аккумулятора ёмкостью 6150 мАч, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а также корпуса массой 198 граммов.