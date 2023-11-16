Infinix HOT 40 будет стоить 15 тысяч рублей

Отечественный ресурс Mobiltelefon раскрыл подробности о характеристиках и ценах на смартфоны Infinix HOT 40 и HOT 40 Pro, которые еще не были представлены официально. Обе модели оснастят 6,78-дюймовым дисплеем, однокристальной системой с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, батареей ёмкостью 5000 мАч и модулем NFC. Старшая модель получит сдвоенную основную камеру на 108 Мп и 2 Мп, а базовая – 50 Мп и 2 Мп. Infinix HOT 40 обойдется в 15 и 16 тысяч рублей за версии с 8/128 и 8/256 ГБ, а HOT 40 Pro в 18 тысяч рублей за вариант с 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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