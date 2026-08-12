Infinix HOT 70 Pro оценили в 24 тысячи рублей

Компания Infinix выпустила на российский рынок смартфон HOT 70 Pro 5G, который оценен в 24 и 26 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Напомним, что новинка получила 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,76-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 45 до 144 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 оптического размера 1/1,95 дюйма и 8 Мп (сверхширик), светодиодный модуль Active Matrix Cube, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, прочность по стандарту MIL-STD-810 и предустановленную операционную систему Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16.

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