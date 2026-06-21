Смартфон HMD Luma2 получит аккумулятор на 6000 мАч

Известный достоверными утечками инсайдер smashx_60 поделился подробностями о смартфоне HMD Luma2, который будет представлен в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,75-дюймового IPS-экрана с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двойной тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика, селфи-камеры разрешением 8 Мп, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T7280 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, 4 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, слота для карты памяти microSD, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 18-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм гнезда для наушников, поддержки OZO Audio Playback, защиты от влаги в соответствии со степенью IP54, предустановленной операционной системы Android 16, а также расцветок корпуса Ice Blue, Light Sand и Midnight Lake.