Redmi Note 17 Pro показали на фото после анонса

Сразу после презентации инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото смартфона Redmi Note 17 Pro. Эта оцененная от 235 долларов новинка оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и технологией Qingshan Eye Protection с регулировкой яркости до 1 нит, версиями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 8/512 ГБ оперативной и флеш-памяти, 50-Мп основной камерой, аккумулятором ёмкостью 9000 мА, поддержкой 67-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенямиIP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпусом толщиной 8,46 мм и массой 226 грамм.

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