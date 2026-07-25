Прошивку One UI 9 уже тестируют на Samsung Galaxy A36

Сетевой информатор Tarun Vats сообщает, что компания Samsung готовит к выходу оболочку One UI 9 для своих среднебюджетных смартфонов. Речь идет о тестовых сборках прошивки для Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A36 и Galaxy A34. Они уже засветились в сети с кодами BZG8, BZG9, DZG8 и GZGB. После внутреннего тестирования компания перейдет к публичному тестированию и уже соответственно финальному релизу обновления.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Samsung Galaxy A36 5G оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением FHD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), АКБ емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт, подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67 и корпусом толщиной 7,4 мм.
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