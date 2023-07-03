Infinix Hot 30 5G получит батарею на 6000 мач

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Infinix Hot 30 5G, официальный релиз которого ожидается 14 июля. Итак, устройству приписывают наличие трех расцветок, версии с задней панелью из «веганской» кожи, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 33 Вт и защиты от влаги в соответствии со степенью IP53.

Напомним, что выпущенной ранее Infinix Hot 30 5G оснащается процессором Mediatek Helio G88, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 600 нит, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.