Infinix Hot 70 Pro 5G появился в российской продажам

Компания Infinix дала старт открытым российским продажам смартфона Hot 70 Pro 5G, рекомендованная цена которого составляет 24 и 26 тысяч рублей за версии с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. Новинка также оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Mali-G610 MP2 и поддержкой сотовых сетей 5G, 6,76-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 45 до 144 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма и 8 Мп (сверхширик), светодиодным модулем Active Matrix Cube для отображения уведомлений и полезной информации, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810 и предустановленной ОС Android 16 с фирменной оболочкой XOS 16.