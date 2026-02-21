Infinix NOTE 60 оценен в 28 тысяч рублей

В российской продаже появились смартфоны NOTE 60 и NOTE 60 Pro, которые оценены в 28 и 31 тысячу рублей за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.

Напомним, что базовую модель оснастили 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultimate с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G615, 6,78-дюймовым дисплеем LTPS AMOLED с разрешением 1208:2644 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 2.2, селфи-камерой разрешением 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 30 Вт соответственно, стереодинамиками с настройкой от JBL, модемом 5G и корпусом толщиной 7,45 мм.
