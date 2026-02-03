HONOR X8d оценили в 22 тысячи рублей

Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X8d, который основан на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Adreno 610. Новинка также оснащается 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 7000 мА, корпусом толщиной 7,5 мм, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, отдельной ИИ-кнопкой, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой MagicOS 10, ударопрочным корпусом, защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Смартфон оценен в 22 и 25 тысяч рублей соответственно, однако до 16 февраля действует скидка в 1 тысячу рублей и подарок в виде наушников Choice X7 Pro или смарт-часов Choice Watch 2i.