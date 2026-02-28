Глобальная версия Xiaomi 17 стоит 1000 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая уже вышла в Китае. Новинка обойдется в 1000 и 1100 евро за версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с разрешением 2656:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной основной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с плавающей линзой), фронтальной камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.