Глобальная версия Xiaomi 17 стоит 1000 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая уже вышла в Китае. Новинка обойдется в 1000 и 1100 евро за версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон также оснащается топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с разрешением 2656:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной основной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с плавающей линзой), фронтальной камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
Официально: OnePlus Turbo готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную…
HUAWEI Nova 15 Pro обойдется в 495 долларов…
Компания HUAWEI объявила о выпуске на дебютный китайский рынок смартфона Nova 15 Pro, который базируется …
HONOR Magic 8 RSR Porsche Design показали на пресс-рендерах …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился качественными изображениями и подробностями о прем…
Infinix NOTE 60 оценен в 28 тысяч рублей …
В российской продаже появились смартфоны NOTE 60 и NOTE 60 Pro, которые оценены в 28 и 31 тысячу рублей з…
Представлен смартфон HUAWEI Nova 15…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной …
Samsung Galaxy S26 получит 256 ГБ памяти в базе…
Сетевое издание SuomiMobiili раскрыло новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S26, кото…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Официально: Realme P4 Lite получит батарею на 6300 мАч…
Компания Realme объявила, что уже 20 февраля в Индии будет представлен смартфон Realme P4 Lite. Производи…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor