Realme Neo 8 показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme Neo 8, официальный релиз которого запланирован на 22 января. Аппарат демонстрируется в белой, серой и фиолетовой расцветках корпуса.

По данным самого производителя, Realme Neo 8 оснастят тройной тыльной камерой, RGB-подсветкой, дисплеем Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, кадровой частотой 165 Гц, локальной пиковой яркостью 6500 нит, яркостью на солнце 3800 нит и ручной пиковой яркостью 1000 нит, 103% охватом цветового пространства, чипом Magic Touch, частотой дискретизации касаний до 3800 Гц, защитой зрения Green Field и сертификацией TÜV Rheinland об отсутствии мерцания, подэкранным ультразвуковым 3D-сканером отпечатков пальцев и 3-нанометровым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.