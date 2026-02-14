Samsung Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra показали во всех цветах

Известный своей осведомленностью информатор Эван Бласс опубликовал изображения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra, которые будут представлены уже 25 февраля. По данным источника, все модели получат черную, белую, фиолетово-кобальтовую и небесно-голубую расцветки корпуса. При этом старшая модель Galaxy S26 Ultra выйдет в двух дополнительных цветовых вариантах: золотом и серебристом. Ранее сообщалось, что смартфон будет стоить в Европе 1470 евро за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Продажи новинок стартуют в марте.