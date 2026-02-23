Samsung нарастила производство чипов памяти

Контрактное подразделение Samsung, известное как Samsung Foundry, наконец вышло на удачную полосу — в этом квартале уровень загрузки производственных мощностей достиг впечатляющих 80%. Это особенно заметно на фоне предыдущих лет, когда компания испытывала трудности с заполнением линий заказами, тогда как конкуренты вроде TSMC уверенно осваивали более современные техпроцессы и наращивали обширную клиентскую базу. Сейчас ситуация изменилась — фабрики Samsung работают примерно на 80%от общей мощности и стабильно выпускают кремниевые пластины. Для сравнения, в прошлом году их загрузка составляла около 50%, а во второй половине 2024 года производство и вовсе сталкивалось с нехваткой объёмов. На этих площадках выпускаются решения по техпроцессам 4 нм, 5 нм и 7 нм, которые теперь относятся к «зрелым», поскольку передовой сегмент уже смещается к производству по нормам менее 3 нм.

Одним из ключевых факторов восстановления стала высокая потребность в памяти HBM шестого поколения — HBM4. В этом случае используется кастомный базовый кристалл, произведённый по техпроцессу 4 нм. В отличие от конкурентов, применяющих более старые нормы для базовых кристаллов HBM4, Samsung задействует 4 нм вариант с повышенной плотностью компоновки, что позволяет разработчикам ASIC интегрировать больше логики. Речь может идти, например, о дополнительных блоках обработки данных, которые помогают основному ускорителю в задачах искусственного интеллекта.