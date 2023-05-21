Infinix Note 30 5G получит SoC Dimensity 6080

Сетевые информаторы поделились подробностями и качественным изображением смартфона Infinix Note 30 5G, который будет представлен в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеры на 16 Мп, предустановленной операционной системы Android 13, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки быстрой 33-Вт зарядки, а также черной, золотистой и голубой расцветок.

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