Infinix Note 30 VIP оценен в 30 тысяч рублей

Китайская компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Note 30 VIP, который оценен в 30 и 33 тысячи рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Напомним, что новинка характеризуется 6-нм 8-ядерной платформой системой MediaTek Dimensity 8050, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной на 50 Вт, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, стереодинамиками JBL, подэкранным сканером отпечатков пальцев, мощным вибромотором, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53.

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