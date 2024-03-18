Infinix Note 40 получил поддержку беспроводной зарядки

Компания Infinix представила на международный рынок смартфоны Infinix Note 40 и Note 40 Pro 4G, которые появятся в продаже уже 19 марта по цене от 200 и от 260 долларов соответственно. Базовая модель характеризуются 6,78-дюймовым плоским экраном AMOLED с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 нит и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти соответственно, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 45-Вт и беспроводной 20-Вт зарядок соответственно, а также предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой XOS 14. Старшая модель отличается изогнутым дисплеем, оптической стабилизацией в основной камере и поддержкой 70-Вт проводной зарядки.