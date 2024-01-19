Infinix Note 40 засветился в Google Play Console

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфонах Infinix Note 40 и Note 40 Pro, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что смартфоны оснастят экраном с разрешением 2436:1080 пикселей (плотность пикселей 480 PPI), 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 14. Судя по схематичному изображению, устройства получат камеру в стиле Infinix Note 30. Официальный релиз Infinix Note 40 и Note 40 Pro ожидается в ближайшее время.