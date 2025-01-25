Infinix Note 50 Pro 4G получит камеру с OIS

Информатор Парас Гуглани опубликовал качественное изображение и подробности о характеристиках смартфона Infinix Note 50 Pro 4G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит основную камеру с 50-Мп главным модулем на базе датчика оптического формата 1/1,56 и поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-Мп сверхширокоугольным модулем, селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки и 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Дата выхода и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.

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