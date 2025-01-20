Infinix Note 50 Pro получит поддержку беспроводной зарядки

В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Infinix Note 50, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие поддержки беспроводной зарядки, проводного адаптера питания U900XSA, модуля NFC, а также версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Что до дизайна, нас ждет восьмиугольный блок основной камеры с четырьмя модулями и плоские боковые грани. Также в базе данных IMEI появилось упоминание модели Infinix GT 30 Pro. Технические характеристики устройства не приводятся, но его появление в базе может означать скорый релиз. Предыдущее поколение в лице Infinix GT 20 Pro было представлено в апреле 2024 года.