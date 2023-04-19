Infinix Y1 Plus Neo оценен в 255 долларов

Компания Infinix представила ноутбук Infinix Y1 Plus Neo, который выделяется прежде всего своей доступностью. Его цена составляет 255 долларов. Новинку оснастили 15-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, четырехъядерным процессором Intel Celeron N5100 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и TDP 6 Вт, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, тонким металлическим корпусом, массой 1,79 кг, батареей ёмкостью 40 Втч, двумя разъемами USB 3.0 и тремя USB-C, одним интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти SD и предустановленной операционной системой Windows 11.

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