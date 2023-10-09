Infinix Zero 30 4G получит 120-Гц экран

Недавно на российский рынок вышел смартфон Infinix Zero 30 5G, а в ближайшее время будет представлена модель Zero 30 4G. Отечественный оператор МТС случайно рассекретил некоторые характеристики грядущей новинки. Аппарат получит тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, селфи-камеру на 50 Мп, изогнутый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и возможность записывать видео в разрешении 2K при 30 к/с.

Напомним, что вышеупомянутый Infinix Zero 30 5G оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и максимальной яркостью 950 кд/м2, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 68-Вт проводной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, предустановленной операционной ОС Android 13 с оболочкой XOS 13, а также защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP53.
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