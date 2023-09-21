Infinix Zero 30 5G оценили в 33 тысячи рублей

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Infinix Zero 30 5G, глобальная версия которого была представлена в самом начале этого месяца. Сейчас новинка доступна по сниженной цене в 33 тысячи рублей, а позднее она поднимется до 37 тысячи рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 144 Гц и яркостью 950 кд/м2, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширокоугольный модуль), селфи-камерой разрешением 50 Мп, операционной системой Android 13 с прошивкой XOS 13, а также защитой от пыли и брызг согласно степени IP53.