Infinix Zero 5G 2023 Turbo оценен в 220 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделями Infinix Zero 5G 2023 и Infinix Zero 5G 2023 Turbo, которые получили восьмиядерные платформы MediaTek Dimensity 920 и Dimensity 1080 соответственно.

Смартфоны оснастили 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой XOS 12, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки. Infinix Zero 5G 2023 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется первым покупателям в 200 долларов, а Zero 5G 2023 Turbo с 8/256 ГБ памяти – в 220 долларов.

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