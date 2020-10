Infinix Zero 8i с дисплеем 90 Гц и 48-мегапиксельной камерой

Infinix запустила разбавленный вариант Infinix Zero 8i вместе с Zero 8. Новый смартфон имеет меньшую цену, чем предыдущий, при этом не жертвуя такими характеристиками, как дисплей с частотой 90 Гц, 48-мегапиксельная камера и многое другое.

Zero 8i имеет 6,85-дюймовый дисплей FHD + с частотой дискретизации касания 180 Гц и частоту обновления 90 Гц. Под капотом Zero 8i работает Mediatek Helio G90T в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Infinix Zero 8i имеет 48-мегапиксельную линзу, сверхширокоугольную 8-мегапиксельную, две 2-мегапиксельные линзы глубины и AI, а также светодиодную вспышку. На передней панели отверстие в форме таблетки оснащено 16-мегапиксельным основным датчиком и сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей для селфи. Все это поддерживается батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Infinix Zero 8i работает на Android 10 с пользовательским интерфейсом XOS 7 поверх. Он доступен в цветах Black Diamond, Green Diamond и Silver Diamond. Смартфон будет продаваться за 214 долларов с 15 октября.