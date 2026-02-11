Infinix будет выпускать смартфоны на процессорах Qualcomm

Сегодня компания Infinix официально подтвердила, что смартфоны новой серии Note 60 получат процессоры Qualcomm Snapdragon. Это важное изменение, поскольку впервые за многие годы бренд возвращается к использованию Snapdragon — в последних поколениях устройств компания делала ставку исключительно на решения MediaTek. В Infinix уточнили, что процессоры Snapdragon появятся в «отдельных моделях» серии Note 60. При этом страницы предзаказа в ряде стран уже подтвердили, что Note 60 Pro будет оснащён Snapdragon 7s Gen 4. Компания заявляет, что сотрудничество с Qualcomm и оптимизация на уровне системы позволят добиться более глубокой интеграции возможностей процессора в рамках продуктовой линейки. Целью называется обеспечение более плавного и целостного пользовательского опыта.

По словам Infinix, переход на процессоры Snapdragon позволит серии Note 60 раскрыть новые возможности и вывести взаимодействие с устройством на следующий уровень для пользователей по всему миру. В официальном пресс-релизе подчёркивается, что линейка ориентирована на стабильную и высокую производительность в ключевых направлениях, включая энергоэффективность, игровой опыт, продвинутые возможности съёмки и встроенные функции искусственного интеллекта. Правда, как это повлияет на стоимость устройства, пока что не совсем понятно. Всё же процессоры Qualcomm традиционно стоят дороже своих конкурентов, что вынуждает повышать цену и на конечный продукт.
iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и телек…
Похоже, Apple пытается улучшить фокусное расстояние и возможности зума в камерах будущих моделей iPhone 1…
Смартфон HONOR WIN получит защиту от воды …
Компания HONOR раскрыла новые параметры смартфона HONOR WIN, который будет представлен 26 декабря. Итак, …
Apple сохранит низкую цену iPhone 17e…
Главными факторами роста цен на смартфоны сейчас являются чипы NAND- и DRAM-памяти, стоимость которых, по…
Samsung, возможно, откажется от энергоэффективных ядер…
Чтобы задать тенденцию всему рынку, нужно обладать определённой смелостью, и именно это сделала компания …
iQOO Z11 Turbo получит камеру с мощной стабилизацией …
Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен в Китае уже 15 …
Honor Magic 8 Pro Air обошел iPhone Air по продажам…
Компания HONOR объявила, что смартфон Magic 8 RSR Porsche Design показал рекордную выручку за всю историю…
OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч…
Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. …
Смартфон iQOO 15 оценили в 80 тысяч рублей…
Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO 15, который оценен в 80 и 90 тысяч рублей за к…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor