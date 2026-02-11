Infinix будет выпускать смартфоны на процессорах Qualcomm

Сегодня компания Infinix официально подтвердила, что смартфоны новой серии Note 60 получат процессоры Qualcomm Snapdragon. Это важное изменение, поскольку впервые за многие годы бренд возвращается к использованию Snapdragon — в последних поколениях устройств компания делала ставку исключительно на решения MediaTek. В Infinix уточнили, что процессоры Snapdragon появятся в «отдельных моделях» серии Note 60. При этом страницы предзаказа в ряде стран уже подтвердили, что Note 60 Pro будет оснащён Snapdragon 7s Gen 4. Компания заявляет, что сотрудничество с Qualcomm и оптимизация на уровне системы позволят добиться более глубокой интеграции возможностей процессора в рамках продуктовой линейки. Целью называется обеспечение более плавного и целостного пользовательского опыта.

По словам Infinix, переход на процессоры Snapdragon позволит серии Note 60 раскрыть новые возможности и вывести взаимодействие с устройством на следующий уровень для пользователей по всему миру. В официальном пресс-релизе подчёркивается, что линейка ориентирована на стабильную и высокую производительность в ключевых направлениях, включая энергоэффективность, игровой опыт, продвинутые возможности съёмки и встроенные функции искусственного интеллекта. Правда, как это повлияет на стоимость устройства, пока что не совсем понятно. Всё же процессоры Qualcomm традиционно стоят дороже своих конкурентов, что вынуждает повышать цену и на конечный продукт.