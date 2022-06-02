Infinix дебютировала в России на рынке ноутбуков

Компания Infinix представила для российского рынка линейку ультратонких ноутбуков INBOOK X2. В нее вошли три модели на 14 дюймов, работающие на процессорах Intel Core i3, i5 и i7. Сейчас минимальный прайс за самую базовую версию по промо акции составляет 36 990 рублей.

Infinix INBOOK получил цельнометаллический корпус весом всего лишь 1,24 кг. Размер экрана составляет 14 дюймов, цветопередача соответствует стандарту 100% sRGB.

Рядом с веб-камерой установлена пара светодиодов, служащие для повышения качества картинки во время видеоконференций. Емкость батареи равна 50 Вт ч, ее хватает до 11 часов работы. Размер SSD диска типа M.2 в младшей версии составляет 256 Гбайт, а в двух остальных 512 Гбайт. Касательно оперативной памяти, то базовую модель оснастили 4 Гбайт, а две остальные накопителями на 512 Гбайт. Во всех случаях память на плате распаяна.

Цены

Infinix INBOOK X2 будет продаваться в трех различных конфигурациях по следующим ценам:
    i3/256 Гб - 42 990 рублей (36 990 рублей на период промо);
    i5/512 Гб - 54 990 рублей (49 990 рублей на период промо);
    i7/512 Гб - 62 990 рублей (59 990 рублей на период промо);

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