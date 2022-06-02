Infinix дебютировала в России на рынке ноутбуков

Infinix INBOOK получил цельнометаллический корпус весом всего лишь 1,24 кг. Размер экрана составляет 14 дюймов, цветопередача соответствует стандарту 100% sRGB.
Рядом с веб-камерой установлена пара светодиодов, служащие для повышения качества картинки во время видеоконференций. Емкость батареи равна 50 Вт ч, ее хватает до 11 часов работы. Размер SSD диска типа M.2 в младшей версии составляет 256 Гбайт, а в двух остальных 512 Гбайт. Касательно оперативной памяти, то базовую модель оснастили 4 Гбайт, а две остальные накопителями на 512 Гбайт. Во всех случаях память на плате распаяна.