Infinix начала продавать в России смартфоны NOTE 30 и NOTE 30i

Компания Infinix объявила о старте продаж в России смартфонов NOTE 30i и NOTE 30. Старшая модель NOTE 30 Pro станет доступной чуть позже.

Infinix NOTE 30i оснастили экраном на 6.66 дюйма с AMOLED матрицей и разрешением 2400 х1080 пикселей. В качестве процессора выступает MediaTek Helio G85 c 8 Гбайт оперативной памяти. Количество внутреннего накопителя составляет 256 Гбайт. Камера в смартфоне тройная, среди которых основным является модуль на 64 Мпикс со светосилой f/1.8. Емкость аккумулятора равна 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Новинка работает на ОС Android 13 с установленной сверху оболочкой XOS 13. Предусмотрена защита от попадания влаги по стандарту IP53.

Модель Infinix NOTE 30 может похвастаться экраном большей диагонали на 6,78 дюйма с AMOLED матрицей, разрешением 2460x1080 пикселей и повышенной частотой обновления в 120 Гц. Сердцем смартфона является более производительный MediaTek Helio G99 с 8 Гбайт ОЗУ. Количество внутренней памяти может составлять либо 128, либо 256 Гбайт, в зависимости от конфигурации. Основным модулем в тройной камере является OmniVision OV64B40 с разрешением 64 Мпикс и светосилой f/1.69. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки до 45 Вт.

Доступность:
Официальный запуск NOTE 30 и NOTE 30i запланирован на 01 июня, при этом на обе модели будет действовать специальная промо цена по случаю старта продаж. NOTE 30 будет представлена в двух модификациях:
8/128 Гб – по цене 21 990 рублей, промо по случаю старта продаж 15 990 рублей;
8/256 Гб – по цене 23 990 рублей, промо по случаю старта продаж 17 990 рублей;

NOTE 30i на старте продаж будет доступна в модификации:
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