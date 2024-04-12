Infinix представила новый смартфон Note 40 Pro

Сегодня в Индии компания Infinix провела своё официальное мероприятие, на котором представила серию смартфонов Note 40 Pro. Правда, хотя компания представила именно «серию», на текущий момент она реализована единственным смартфоном — речь о модели Note 40 Pro 5G. Устройство оснащено неплохим процессором MediaTek Dimensity 7020, поддерживает быструю беспроводную зарядку до 20 Вт и уже поступило в продажу на локальном рынке. Соответственно, в ближайшем будущем производитель, вероятнее всего, выпустит гаджет на мировую арену. Стоит отметить, что новое устройство поставляется с внушительной камерой на 108 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью в 45 Вт и дисплеем OLED с диагональю 6,78 дюйма и разрешением Full HD+. Приятно, что для защиты дисплея от повреждений производитель задействовал стекло Gorilla Glass.

Пожалуй, новинка будет интересна в первую очередь тем пользователям, которые хотят заниматься мобильной фотографией и при этом не покупать флагман за тысячу долларов или даже больше. У этого смартфона действительно отличная основная камера, особенно для своего ценового сегмента, которая снимает с технологией пиксельного биннинга, сжимая 4 соседних пикселя в один. За счёт этого кадры получаются более яркими и насыщенными, повышается общая детализация мелких деталей. Производительность тоже приличная, нет никаких проблем с длительностью автономной зарядки благодаря батарее в 5000 мАч, а вот стоимость для глобального рынка пока что неизвестна (в Индии модель стоит 265 долларов).