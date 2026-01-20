Infinix представила ультратонкий Note Edge

Смартфон Infinix Note Edge, который компания тизерила несколько дней назад, теперь представлен официально. Толщина устройства составляет 7,2 мм, вес — 185 г, а в основе лежит недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 7100 в связке с оперативной памятью объёмом до 8 ГБ. Модель получила изогнутый экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 2800 Гц. Рамки вокруг дисплея симметричные и очень узкие — всего 1,87 мм, а пиковая яркость достигает 4500 нит. Сверху установлено защитное стекло Gorilla Glass 7i, за звук отвечают стереодинамики JBL. В зависимости от рынка смартфон оснащается аккумулятором на 6500 мАч либо на 6150 мАч, при этом Infinix обещает сохранение не менее 80% от первоначальной ёмкости после 2000 циклов зарядки, что эквивалентно примерно 6 годам использования.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, позволяющая зарядить устройство с 1 % до 100 % за 62 минуты. Смартфон работает под управлением XOS 16 на базе Android 16, и это первый аппарат Infinix с такой версией системы. Более того, производитель обещает 3 крупных обновления Android и 5 лет обновлений безопасности. На задней панели установлен основной модуль камеры на 50 Мп с сенсором формата 1/2 дюйма, а на боковой грани размещена настраиваемая кнопка, с помощью которой можно мгновенно запускать ИИ-ассистента Folax от Infinix. Но главный бонус в том, что стоимость Infinix Note Edge начинается с 200 долларов.