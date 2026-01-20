Infinix представила ультратонкий Note Edge

Смартфон Infinix Note Edge, который компания тизерила несколько дней назад, теперь представлен официально. Толщина устройства составляет 7,2 мм, вес — 185 г, а в основе лежит недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 7100 в связке с оперативной памятью объёмом до 8 ГБ. Модель получила изогнутый экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 2800 Гц. Рамки вокруг дисплея симметричные и очень узкие — всего 1,87 мм, а пиковая яркость достигает 4500 нит. Сверху установлено защитное стекло Gorilla Glass 7i, за звук отвечают стереодинамики JBL. В зависимости от рынка смартфон оснащается аккумулятором на 6500 мАч либо на 6150 мАч, при этом Infinix обещает сохранение не менее 80% от первоначальной ёмкости после 2000 циклов зарядки, что эквивалентно примерно 6 годам использования.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, позволяющая зарядить устройство с 1 % до 100 % за 62 минуты. Смартфон работает под управлением XOS 16 на базе Android 16, и это первый аппарат Infinix с такой версией системы. Более того, производитель обещает 3 крупных обновления Android и 5 лет обновлений безопасности. На задней панели установлен основной модуль камеры на 50 Мп с сенсором формата 1/2 дюйма, а на боковой грани размещена настраиваемая кнопка, с помощью которой можно мгновенно запускать ИИ-ассистента Folax от Infinix. Но главный бонус в том, что стоимость Infinix Note Edge начинается с 200 долларов.
OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч…
Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. …
Смартфон Realme C85 Pro оценен в 245 долларов …
Компания Realme выпустила на дебютный вьетнамский рынок среднебюджетный смартфон Realme C85 Pro, который …
Nothing представила доступный смартфон Phone 3(a) Lite…
После того, как флагманский Nothing Phone 3 отказался от фирменной подсветки Glyph Lights в пользу точечн…
Apple заплатит Google за искусственный интеллект…
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple готовится оснастить обновлённый искусственным интелл…
Официально: Realme 16 Pro 5G получит 200-Мп камеру…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G, которые буд…
Google Pixel 10a может помешать продажам Galaxy S26…
Похоже, Google не собирается оставлять Samsung простор для спокойного продвижения серии Galaxy S26 — в се…
iPhone Fold получит новый чип и впечатляющие дисплеи…
Ранее сообщалось, что Apple достигла важного рубежа в разработке iPhone Fold — инженерам удалось создать …
OPPO Reno 15 5G Starry Pink оценили в $430…
Компания OPPO объявила о выпуске на китайский рынок новой версии смартфона Reno 15 5G, которая выполнена …
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor