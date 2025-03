Infinix представила уникальный смартфон Zero Mini tri-fold

Сегодня компания Infinix представила новый концептуальный смартфон в серии Zero — он получил звучное название Zero Mini tri-fold. Это уникальное устройство с тройным складыванием, использующее двойные шарниры и форм-фактор «раскладушки» с наружным изгибом. Такой механизм позволяет дисплею складываться и раскладываться вертикально, принимая три разных размера. Zero Mini tri-fold задуман как универсальное устройство — в сложенном виде он превращается в компактную камеру, которую можно прикрепить к сумке, велосипеду или использовать в качестве автомобильного видеорегистратора. Infinix также видит в Zero Mini tri-fold удобный гаджет для занятий спортом — он может работать в режиме «свободные руки» для отслеживания тренировок, выполнения упражнений по инструкциям или навигации в походах.

Устройство оснащено двумя основными камерами на тыльной панели и ориентировано на использование одной рукой. Также компания исследует дополнительные сценарии применения Zero Mini tri-fold как многофункционального гаджета, способного заменить сразу несколько устройств. Пока Infinix не раскрыла характеристики и дату выхода новинки, но, возможно, прототип можно будет увидеть на MWC Barcelona. Это на самом деле интересное развитие в области складных смартфонов, потому что пользователи уже порядком устали от привычных раскладушек или книжек — хочется чего-то нового и необычного. И производитель эту новизну предоставляет в интересном формате.