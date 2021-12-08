Infinix запускает серию INBook X1 с процессором Intel 10-го поколения

Infinix представила свою новую линейку ноутбуков INBook X1. Серия состоит из трех ноутбуков с процессорами Intel 10-го поколения. Ноутбук поставляется с Windows 11 Home из коробки, в отличие от многих устройств, которые поставляются с Windows 10.

Устройства очень легкие, имеют множество портов и поставляются с физической кнопкой для фронтальной камеры, которая также отключает микрофон.

INBook X1 поставляется с Intel i3-1005G1 или Intel I5-1035G1, в то время как версия Intel i7-1065G1 имеет название Pro. Он также имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в корпус.

INBook X1 имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а Pro удваивает это количество до 16 ГБ. Вариант Intel i3 имеет твердотельный накопитель на 256 ГБ, а две другие версии - с твердотельным накопителем на 512 ГБ. INBook X1 Pro - единственный из трех, который поддерживает подключение Wi-Fi 6, и на этом основные различия заканчиваются. Infinix оснастила все версии INBook X1 1 портом HDMI, тремя портами USB (2x 3.0, 1x 2.0) и двумя портами USB-C для передачи данных или зарядки. Говоря о зарядке, аккумулятор емкостью 55 Втч может заряжаться с помощью специального зарядного устройства Power Delivery 3.0 Type-C мощностью 65 Вт. Согласно промо-материалам, 70% аккумулятора можно зарядить всего за 55 минут.
Комментарии и отзывы INBook X1
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