Информация о смартфоне Samsung Galaxy M30

Новый смартфон среднего класса от Samsung был замечен на сайте бенчмаркинга Geekbench.

Samsung Galaxy M30 является частью новой серии от компании. Galaxy M30 выглядит немного более мощным по сравнению с будущим Galaxy M20. Согласно списку Geekbench, Galaxy M30 будет оснащен чипсетом Exynos 7885 производства Samsung и 4 ГБ оперативной памяти. В списке указан восьмиъядерный процессор с тактовой частотой 1,59 ГГц. Телефон носит номер модели SM-M305F. Помимо этих двух важных деталей об оборудовании, в списке также показано, что телефон работает на Android 8.1 Oreo.