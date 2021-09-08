Inno3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK

Inno3D представляет новые видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK с гибридной системой охлаждения. Такая система обеспечивает максимальное охлаждение при низком уровне шума.

Видеокарты получили компактный размер с одним 120 мм радиатором на который установлен 120 мм вентилятор. Еще один вентилятор размером 92 мм расположен на самой видеокарте для дополнительного рассеивания тепла. Обе карты выполнены в едином черном дизайне. Металлическая пластина обеспечивает защиту и структурную жесткость печатной платы. Длина моделей составляет 226 мм. Inno3D GeForce RTX 3080 Ti несет в себе 12 ГБ памяти GDDR6X, тактовую частоту в разгоне 1710 МГц, базовая частота составляет 1365 МГц.

RTX 3080 iCHILL BLACK предлагает 10 ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой в разгоне до 1770 МГц и базовой 1440 МГц. Требования к блоку питания 750 Вт. Видеокарты используют два 8-контактных разъема питания. Когда поступят видеокарты в продажу не известно.
Комментарии и отзывы Inno3D GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 iCHILL BLACK
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