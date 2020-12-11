Inno3D показала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED

Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED. Карта получила заводской разгон, кроме того модель получила новейшие технологии NVIDIA для обеспечения максимального FPS в современных играх. Видеокарта отличается агрессивным дизайном и красной подсветкой.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED оснащена системой охлаждения iCHILL X3, такая же использовалась в старших моделях GeForce RTX 3090, 3080 и 3070. Разъемы дисплея включают один порт HDMI 2.1 и три разъема DisplayPort 1.4a. Длина видеокарты 300 мм, занимает она 3 слота. Рекомендуемый блок питания 650 Вт. Видеокарта использует только один 8 контактный разъем питания. Ожидается, что Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED появится на рынке в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED
Обзоры:
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Новости:
MSI представила шикарную видеокарту Radeon RX 6800 (XT) Gaming X Trio

Новых и достаточно интересных видеокарт на рынке сейчас очень много — производители и их партнеры букваль...
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD

К счастью, видеокарты линейки RTX 3070 уже отправились в продажу и они даже есть в магазинах — достаточно...
Появились первые изображения видеокарты ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Появились первые изображения видеокарты компании ASRock, полученные благодаря интернет-порталу VideoCardz...
Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
DxOMark протестировали камеру iPhone 12 ...
DxOMark протестировали камеру iPhone 12 Лаборатория DxOMark провела тестирование основной камеры смартфона iPhone 12 Pro. Итак, аппарат получил 1...
Просочился прототип телефона OPPO с каме...
Просочился прототип телефона OPPO с камеВ декабре прошлого года OPPO впервые продемонстрировала прототип телефона с камерой под дисплеем во время...
Enermax представила блоки питания линейк...
Enermax представила блоки питания линейкКомпания Enermax представила блоки питания линейки CYBERBRON. Блоки питания представлены в варианте на 50...
Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini...
Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 MiniНедавно компания Apple выпустила новые смартфоны серии iPhone 12, в этот раз компания представила четыре ...
ZTE Axon 20 5G Extreme Edition получил 1...
ZTE Axon 20 5G Extreme Edition получил 1Компания ZTE официально представила смартфон ZTE Axon 20 5G Extreme Edition, первый тизер которого появил...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70A...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70AКомпания Samsung пополнила ассортимент мониторов необычной моделью 32M70A, которая может похвастаться сма...
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильт...
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтЭлектрооборудование от компании Eheim зарекомендовало себя как надежное и высокоэффективное. Это касается...
Выпуск GeForce RTX 3060 Ti перенесен на ...
Выпуск GeForce RTX 3060 Ti перенесен на Недавно в сети появились основные характеристики новинки от NVIDIA, и там же можно было увидеть, что виде...
BMAX MaxBook Y13 Pro на базе Intel Core ...
BMAX MaxBook Y13 Pro на базе Intel Core BMAX - это китайская компания, занимающаяся производством вычислительной техники, выпустила на домашний р...
Объявлены даты запуска Samsung Galaxy S2...
Объявлены даты запуска Samsung Galaxy S2Следующая серия Galaxy S выйдет как Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. Такое название имеет смы...
Google прекратит поддержку приложения Tr...
Google прекратит поддержку приложения TrКомпания Google прекратит поддержку своего приложения Trusted Contacts, которое помогало делиться своим м...
Sony будет выпускать дроны Airpeak...
Sony будет выпускать дроны AirpeakКомпания Sony весьма неожиданно для всех анонсировала свою дочернюю компанию Airpeak, которая будет выпус...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor