Inno3D показала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED

Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED. Карта получила заводской разгон, кроме того модель получила новейшие технологии NVIDIA для обеспечения максимального FPS в современных играх. Видеокарта отличается агрессивным дизайном и красной подсветкой.

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED оснащена системой охлаждения iCHILL X3, такая же использовалась в старших моделях GeForce RTX 3090, 3080 и 3070. Разъемы дисплея включают один порт HDMI 2.1 и три разъема DisplayPort 1.4a. Длина видеокарты 300 мм, занимает она 3 слота. Рекомендуемый блок питания 650 Вт. Видеокарта использует только один 8 контактный разъем питания. Ожидается, что Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED появится на рынке в ближайшее время.