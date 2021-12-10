Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC

Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC на базе архитектуры NVIDIA Turing GPU и революционной платформы NVIDIA RTX.

Модель имеет на борту 12 ГБ видеопамяти GDDR6 при 192-битной шине. Графический процессор несет в себе 2176 ядер CUDA. Базовая частота составляет 1365 МГц, частота в режиме разгона составляет 1665 МГц. Для питания видеокарты потребуется блок питания мощностью 550 Вт, а сама модель использует один 8-контактный разъем питания GPU.

Дизайн видеокарты выполнен в серо-черном стиле. Система охлаждения представлена радиатором на всю плату, двумя вентиляторами, тепловыми трубками и задней металлической пластиной. Длина видеокарты 240 мм, что гарантирует широкую совместимость с большинством корпусов представленных на рынке. Видеоразъемы: порт HDMI 2.0b, три порта DisplayPort 1.4.

Доступность и стоимость видеокарты Inno3D GeForce RTX 2060 TWIN X2 OC не раскрыты.