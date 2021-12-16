Инновационная механическая клавиатура Epomaker Lite

Epomaker анонсирует Epomaker Lite, беспроводную механическую клавиатуру с укороченным форм-фактором, запатентованная конструкция Shallow Gasket-Mount делает ее уникальной по сравнению с любой другой традиционной клавиатурой. В дополнение к новому дизайну Epomaker Lite также имеет множество привлекательных функций, таких как переключатели с возможностью горячей замены, проводное и беспроводное подключение, а также одновременное подключение нескольких устройств.

Основная концепция конструкции с прокладкой - обеспечить мягкое ощущение при печати создавая звуки, похожие на капли дождя, за счет исключения прямого контакта между пластиной клавиатуры и другими компонентами клавиатуры.

Вместо использования винтов для поддержки внутренних компонентов в традиционной конструкции прокладок используются небольшие кусочки силиконовых прокладок по краям внутри клавиатуры, что делает прокладки основными точками контакта между внутренней нижней частью корпуса, печатной платой и верхней пластиной.

Тем не менее, в обычных конструкциях прокладки находятся только по краям клавиатуры, а центр остается пустым. Это может вызвать отсутствие поддержки в основной области набора текста на клавиатуре, что приведет к непоследовательному звуку.

Помимо новой инновационной структуры, Epomaker Lite полностью настраивается. Благодаря возможности горячей замены пользователи могут легко менять переключатели без пайки. Они также могут переназначать раскладку клавиатуры, создавать макросы и настраивать подсветку RGB с помощью эксклюзивного программного обеспечения. Благодаря встроенному чипу беспроводной связи Bluetooth 5.1 Lite позволяет пользователю наслаждаться стабильным беспроводным соединением. Он может быть сопряжен с 3 устройствами и при этом подключаться к проводному устройству через кабель Type-C. Благодаря совместимости с Android, iOS, macOS и Windows пользователи могут просто нажимать сочетания клавиш, чтобы легко переключаться между 4 устройствами и создавать интуитивно понятный рабочий процесс для многозадачности.
Комментарии и отзывы Epomaker Lite
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys Mini…
Представлены клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys MiniLogitech представила новые модели клавиатур – MX Keys Mini и MX Keys Mini для Mac. Эти беспроводные клави…
Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKL…
Клавиатура SteelSeries Apex 3 TKLSteelSeries представила клавиатуру Apex 3 TenKeyLess (TKL) - первую водонепроницаемую игровую клавиатуру …
ROCCAT представляет клавиатуру Vulcan TKL PRO в белом цвете…
ROCCAT представляет клавиатуру Vulcan TKL PRO в белом цветеROCCAT, производитель периферийных устройств для ПК от Turtle Beach, сегодня представил арктическую белую…
Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире Ra…
Razer представила самую быструю игровую клавиатуру в мире RaRazer объявил о выпуске игровой клавиатуры Razer Huntsman V2 с набором обновлений и усовершенствований дл…
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, …
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, Смартфоны выступают универсальным инструментом для выполнения разных типов задач. И за последнее время он…
Обзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножнич…
Обзор OKLICK 890S Grey USB. Беспроводная клавиатура с ножничВ центре внимания сегодня будет беспроводная клавиатура OKLICK 890S с переключателями ножничного типа. Ор…
Анонсирована механическая клавиатура Deepcool KB500…
Анонсирована механическая клавиатура Deepcool KB500Компания Deepcool представила свою первую механическую игровую клавиатуру KB500. Клавиатура выполнена в к…
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работ…
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работСерия периферии MX от Logitech включает разные типы устройств, и она по праву признана одним из лучших ре…
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймераОбзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игрОбзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor