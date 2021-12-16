Инновационная механическая клавиатура Epomaker Lite

Epomaker анонсирует Epomaker Lite, беспроводную механическую клавиатуру с укороченным форм-фактором, запатентованная конструкция Shallow Gasket-Mount делает ее уникальной по сравнению с любой другой традиционной клавиатурой. В дополнение к новому дизайну Epomaker Lite также имеет множество привлекательных функций, таких как переключатели с возможностью горячей замены, проводное и беспроводное подключение, а также одновременное подключение нескольких устройств.

Основная концепция конструкции с прокладкой - обеспечить мягкое ощущение при печати создавая звуки, похожие на капли дождя, за счет исключения прямого контакта между пластиной клавиатуры и другими компонентами клавиатуры.

Вместо использования винтов для поддержки внутренних компонентов в традиционной конструкции прокладок используются небольшие кусочки силиконовых прокладок по краям внутри клавиатуры, что делает прокладки основными точками контакта между внутренней нижней частью корпуса, печатной платой и верхней пластиной.

Тем не менее, в обычных конструкциях прокладки находятся только по краям клавиатуры, а центр остается пустым. Это может вызвать отсутствие поддержки в основной области набора текста на клавиатуре, что приведет к непоследовательному звуку.

Помимо новой инновационной структуры, Epomaker Lite полностью настраивается. Благодаря возможности горячей замены пользователи могут легко менять переключатели без пайки. Они также могут переназначать раскладку клавиатуры, создавать макросы и настраивать подсветку RGB с помощью эксклюзивного программного обеспечения. Благодаря встроенному чипу беспроводной связи Bluetooth 5.1 Lite позволяет пользователю наслаждаться стабильным беспроводным соединением. Он может быть сопряжен с 3 устройствами и при этом подключаться к проводному устройству через кабель Type-C. Благодаря совместимости с Android, iOS, macOS и Windows пользователи могут просто нажимать сочетания клавиш, чтобы легко переключаться между 4 устройствами и создавать интуитивно понятный рабочий процесс для многозадачности.