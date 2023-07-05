Инновационные функции на базе искусственного интеллекта на ноутбуке HUAWEI MateBook X Pro

В последнее время популярность дистанционного формата работы взлетела до небес. Это стало особенно заметно после того, как многие компании сделали нормой гибридный и удаленный режимы работы, из-за чего изменилось и нынешнее представление о продуктивности.Чтобы развиваться в ногу со временем, компания Huawei начала разрабатывать концепцию HUAWEI Smart Officе, предоставляющую разнообразные интеллектуальные технологии – от Умной Видеоконференции до Суперустройства, которые призваны облегчить выполнение повседневных и рутинных рабочих задач.Как же проявляют себя эти "умные" функции в повседневном использовании?

Умная Видеоконференция преобразит домашний офис

Когда мир стал стремительно переходить на удаленный формат работы, одной из главных проблем стало создание атмосферы офиса в домашнем пространстве. Несмотря на то, что многие наслаждались работой из дома, некоторым все же было трудно дистанционно наладить эффективную коммуникацию с коллегами. Онлайн встречи, ставшие нормой при таком формате, во многом упростили рабочий процесс и позволили значительно сэкономить время. Однако, существует ряд трудностей, с которыми можно столкнуться: отсутствие контакта с собеседником, шум и посторонние объекты на фоне.Используя алгоритмы искусственного интеллекта, флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro повышает эффективность работы из дома и способствует продуктивному общению благодаря таким инструментам Умной Видеоконференции, как Камера на базе ИИ (AI Camera) и Звук на базе ИИ (AI Sound). Камера на базе ИИ оснащена функцией Зрительный контакт, которая корректирует линию взгляда и позволяет поддерживать зрительный контакт с партнером по встрече независимо от того, куда вы смотрите. Кроме того, функция камеры «Виртуальный фон» позволит убрать все лишнее из кадра и сосредоточиться на деловом общении. Функция FollowCam позволяет говорящему оставаться в центре внимания, «отслеживая» лицо пользователя и помещая его в центр кадра.Люди, проживающие с семьей, дома также часто сталкиваются с различным шумом, из-за чего могут возникнуть сложности при проведении рабочих конференций. Функция шумоподавления и усиления голоса AI Sound воссоздают тишину в помещении для совещаний с помощью технологии искусственного интеллекта. Она изучает акустический отпечаток при совершении вызова, автоматически усиливая голос пользователя и сводя к минимуму фоновые шумы, например, такие, как звук телевизора или игры детей.

Многозадачность с помощью функции «Суперустройство»

Умный офис для цифрового путешественника

Современные технологии стали неотъемлемой частью многих рабочих процессов. Чтобы максимально эффективно использовать рабочее время, многие прибегают к выполнению задач сразу на нескольких устройствах. Особенно такой подход актуален людям творческих специальностей, которые используют различные программы и инструменты в работе над сложным проектом.С помощью функции «Суперустройство» пользователи могут мгновенно подключать свои устройства и обмениваться файлами простым перетаскиванием их с одного гаджета на другой. Это устраняет необходимость хранить множество проводов и внешних накопителей. Пользователи могут также активировать режимы проекции или расширения для частичного или полного дублирования изображения с экрана ПК на других устройствах, таких как планшеты или мониторы. Соединение ПК и планшета позволит также иллюстрировать креативные проекты с помощью стилуса, сокращая процесс создания и редактирования контента более чем в два раза.В последнее время все больше людей предпочитают совмещать работу с путешествиями. Так называемые «цифровые кочевники» привыкли к переездам и не готовы брать с собой много вещей.Функция «Суперустройство» обеспечивает универсальность и уменьшает количество устройств, необходимых для работы. При подключении смартфона к ноутбуку HUAWEI MateBook X Pro смартфон может работать как жесткий диск, выступая в качестве вторичного хранилища вне компьютера. Функция также позволяет перетаскивать файлы между устройствами без использования проводных USB-соединений и использовать мышь для доступа к экрану смартфона. С помощью «Суперустройства» пользователи могут также с легкостью объединить ноутбук, телефон и наушники в одно устройство и управлять ими с одного экрана.Если в поездке не хватает времени на нахождение и перетаскивание документов и изображений с одного устройства на другое, можно воспользоваться интеллектуальным поиском с поддержкой искусственного интеллекта AI Search – он поможет найти и отсортировать файлы на подключенных устройствах, значительно экономя время. А вышеупомянутые инструменты Умной видеоконференции, такие, как AI Camera и AI Sound, обеспечат комфорт и конфиденциальность рабочих встреч в дороге. К примеру, активация функции «Усиление голоса» в аэропортах или на вокзалах позволит улучшить голос спикера и подавить фоновые шумы.