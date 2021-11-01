Инсайдер показал видеокарту ASUS на графическом процессоре Intel

Изображения грядущей видеокарты Intel из серии ARC Alcehmist только что просочились в интернет благодаря инсайдеру — это даёт нам возможность взглянуть на дизайн видеокарты как высшего, так и начального уровня. Изображениями поделился канал Moore’s Law is Dead, который также делился другими ключевыми подробностями о грядущих графических процессорах Team Blue в прошлом. В видео на YouTube мы можем видеть то, что кажется живыми изображениями новой серии графических процессоров ARC Alchemist (в частности, высокопроизводительной модели). Примечательно, что канал Moore’s Law is Dead ранее также публиковал рендеры видеокарты еще в октябре.

А теперь живые изображения демонстрируют, что дизайн графического процессора соответствует рендерам, о которых инсайдеры рассказывали некоторое время назад. Как сообщается, эти изображения демонстрируют окончательный дизайн декоративной панели видеокарты высокого класса ARC Alchemist. Кроме того, MLID добавил, что графический процессор будет иметь до 32 ядер Xe, тогда как у младшей версии графического процессора Alchemist начального уровня всего 8 аналогичных ядер. Посмотрев сначала на высокопроизводительный вариант, мы увидим, что видеокарта имеет дизайн с двумя вентиляторами. Декоративный кожух выполнен в серебристой цветовой гамме и имеет два 9-лопастных вентилятора с логотипом Intel. Разъемы питания теперь размещены на боковой стороне карты и представляют собой конфигурацию 8 + 6 контактов с максимальной потребляемой мощностью 300 Вт.