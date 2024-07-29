Инсайдер раскрыл детали Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2

Только что известный инсайдер официально раскрыл детали нового процессора Snapdragon 4s Gen 2 от компании Qualcomm — это, как оказалось, более энергоэффективная и дешёвая версия процессора Snapdragon 4 Gen 2, выпущенного в прошлом году. Этот процессор по-прежнему выполнен по 4-нм техпроцессу и оснащён кластером из восьми ядер — система на кристалле получила два ядра Cortex-A78 и шесть ядер Cortex-A55. Проблема только в том, что процессор поставляется с уменьшенной на 200 МГц тактовой частотой. Вероятно, графический процессор также был слегка урезан по тактовой частоте и, соответственно, производительности. Кроме того, новым чипом поддерживается только память LPDDR4X с частотой 2133 МГц, тогда как модель без буквы «s» работает в том числе с памятью LPDDR5X с частотой 3200 МГц.

Соответственно, по производительности этот процессор должен располагаться примерно между оригинальным Snapdragon 4 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 2, но с лучшей энергоэффективностью, чем у чипа Snapdragon Gen 1. Ещё одно заметное изменение — поддержка дисплея снижена до частоты обновления в 90 Гц при разрешении Full HD+. Учитывая, что процессор явно ориентирован на более дешёвые смартфоны, которые будут использовать либо HD+-дисплеи с частотой 120 Гц, либо Full HD+ с 90 Гц, это не является проблемой. Для развивающихся рынков это просто идеальный процессор, потому что он стоит недорого, потребляет не так уж много энергии и стоит при этом разумных денег, что для производителя крайне важно.