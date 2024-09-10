Инсайдер раскрыл дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra

Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание Android Headlines поделились качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Отметим наличие плоского экрана со скруглёнными углами, плоские рамки корпуса и отдельно расположенные модули основной камеры, почти в точности как в предыдущем поколении.

Что до технических характеристик, флагман оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, презентация которой состоится в октябре, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпусом массой 219 граммов и размерами 162,8:77,6:8,2 мм.