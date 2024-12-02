Инсайдер рассекретил Honor 300 Ultra в день премьеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал фотографии и подробности о параметрах флагманского смартфона Honor 300 Ultra, который будет официально представлен сегодня в Китае.

Итак, аппарат оснастят изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K, топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX906), 12 Мп (сверхширик с углом обзора 112 градусов) и 50 Мп перископ на Sony IMX858 с оптическим приближением 3,8х), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, предустановленной прошивкой MagicOS 9.0 на базе операционной системы Android 15 и поддержкой спутниковой связи.

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