Инсайдеры раскрыли ремешки для Pixel Watch

Любые современные умные часы, достойные внимания, поставляются со сменными ремешками. Поэтому неудивительно, что Google, как сообщается, работает над несколькими вариантами ремешков для своих будущих Pixel Watch. Только вчера мы сообщали инсайды о четырех ремешках для этой новинки, но по данным издания 9to5Google, компания производит как минимум семь ремешков, в том числе тот, который был продемонстрирован во время презентации I/O. На данный момент 9to5Google сообщает, что Google работает над сетчатым ремешком в миланском стиле, двумя типами кожаных ремешков, браслетом из звеньев, тканевым ремешком и силиконовым ремешком. Он также якобы работает над растяжимым вариантом, напоминающим Solo Loop от Apple.

Это выглядит так, как будто Google просто копирует идеи Apple, но, видимо, это законно. При этом мы до сих пор не знаем большинства характеристик Pixel Watch, но из того, что нам известно, становится ясно, что Google пытается вступить в конкуренцию с Apple Watch. Часы — аналоговые или умные — являются выражением личного стиля. Если Google не предоставит людям широкий выбор, Pixel Watch не охватят более широкую аудиторию. Самым безопасным для Google было бы использовать стандартный ремешок шириной 20-22 мм. Это, по крайней мере, уменьшило бы собственное бремя Google и предложило бы покупателям десятки стильных вариантов, которые можно использовать как с механическими, так и с аналоговыми часами. Однако это не так. Как мы видели в ролике с шипением на Google I/O, компания выбирает собственные запатентованные ремешки. Так что либо Google вполне уверен в дизайне, который она предлагает, либо мы увидим действительно уродливые или скучные ремешки для умных часов от людей, которые создавали чехлы для Pixel 6.