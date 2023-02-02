Инсайдеры рассказали о главной фишке iPhone 16 Pro Max

Хотя прошло меньше полугода с момента релиза смартфонов iPhone 14, и компания ещё официально не подтвердила даже следующее поколение устройств, инсайдеры уже сообщили информацию о том, что они знают некоторые секреты смартфона iPhone 16 Pro Max, который будет представлен в октябре 2024 года. Мы, безусловно, верим в это с большим трудом, потому что на текущий момент конечный дизайн смартфона не утвердили даже сами инженеры, что уж говорить о достоверности данных инсайдеров, но сама идея крайне занимательная. Дело в том, что инсайдеры заявляют о наличии у iPhone 16 Pro Max эксклюзивной камеры-перископа, которой не будет у других устройств, продаваемых компанией. Это значит, что пользователь получит перископ только в случае с iPhone 16 Pro Max.

Причина данного решения заключается в том, что производителю нужно больше пространства для установки сложных компонентов такой камеры — нужно место для большого сенсора, системы стабилизации и прочих элементов, для которых в стандартном смартфоне места не хватит. Это кажется логичным, но, с другой стороны, толщина iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должна быть идентичной, так что мы не понимаем в чём смысл делать для единственного смартфона в линейке уникальную функцию, которой нет у остальных — это кажется слишком нелогичным даже для Apple. Но, опять же, на текущий момент это просто предположения и говорить точно каким будет iPhone 16 Pro Max не могут даже в самой компании, так как ещё просто слишком рано.