Инсайдеры рассказали, почему EVGA ушла от NVIDIA

Если вы следите за рынком компьютерных комплектующих, то знаете, что компания EVGA недавно перестала сотрудничать с NVIDIA и выпускать видеокарты этой компании больше не будет. Это многих сильно удивило, так как для EVGA 80% прибыли приходило именно с продажи видеокарт NVIDIA, так что странно, что производитель вот так легко взял и отказался от сотрудничества. К сожалению, никаких конкретных причин на просторах интернета из официальных источников нет — производитель просто заявил, что больше выпускать видеокарты не будет, и на этом всё. Но пользователи достаточно быстро раздобыли якобы секретную информацию, которая вас может сильно удивить. И здесь стоит сразу уточнить, что это информация уровня слухов и инсайдерских данных, но никак не официальная.

Инсайдеры заявляют, что перед релизом RTX 40 производителей-партнёров в компании NVIDIA вынуждали продавать свои видеокарты серии RTX 30 ниже розничной цены. Условно говоря, EVGA произвела видеокарту RTX 3080 и планировала продавать её за 699 долларов, но потом позвонили из NVIDIA и сказали скинуть цену до 499 долларов. За счёт этого NVIDIA хотела освободить склады перед релизом нового поколения видеокарт, но для компании-партнёра это огромный удар по бюджету, так как видеокарту пришлось бы продавать почти по себестоимости. И, видимо, это настолько огорчило EVGA, что компания решила отказаться от работы с NVIDIA вовсе. Звучит не совсем правдоподобно, но пока что это лучшая из версий.